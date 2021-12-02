«Ливерпуль» побил столетний рекорд чемпионата Англии

«Скаузеры» разгромно выиграли в мерсисайдском дерби

фото - Sky Sports

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромно обыграл соседей из «Эвертона» (4:1).

В этой игре «скаузеры» побили рекорд английского чемпионата, который держался сто лет. Подопечные Юргена Клоппа забили два или больше мяча в 18-м матче подряд.

«Красные» превзошли достижение «Сандерленда», который в 1927-м году забивали по 2+ гола в 17-ти матчах к ряду.

«Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, отставая лишь на 2 очка от идущего на первом месте «Челси».