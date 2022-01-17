«Ливерпуль» предложит за игрока «Лидса» 42 миллиона евро

Филлипс также интересен «Реалу»

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в полузащитнике «Лидса» Калвине Филлипсе.

Обе команды вскоре могут сделать предложение по игроку. Как сообщает El Nacional, «Ливерпуль» может заплатить 43 миллиона евро за 26-летнего футболиста.

Примечательно, что сам игрок не думает о переходе в другую команду. Он хочет продлить контракт с «Лидсом».

Его нынешнее соглашение рассчитано до 2024-го года.

Филлипс был в составе сборной Англии на Евро-2020, которая дошла до финала турнира.