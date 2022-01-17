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«Ливерпуль» предложит за игрока «Лидса» 42 миллиона евро
Филлипс также интересен «Реалу»
16:52
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в полузащитнике «Лидса» Калвине Филлипсе.
Обе команды вскоре могут сделать предложение по игроку. Как сообщает El Nacional, «Ливерпуль» может заплатить 43 миллиона евро за 26-летнего футболиста.
Примечательно, что сам игрок не думает о переходе в другую команду. Он хочет продлить контракт с «Лидсом».
Его нынешнее соглашение рассчитано до 2024-го года.
Филлипс был в составе сборной Англии на Евро-2020, которая дошла до финала турнира.
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