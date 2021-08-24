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«Ливерпуль» продлил контракт с ключевым защитником

Робертсон будет выступать в команде Клоппа до 2026-го года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:23
«Ливерпуль» продлил контракт с ключевым защитником
Энди Робертсон / Фото: Twitter

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон продлил контракт с клубом до 2026-го года, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

27-летний Робертсон подписал новое соглашение с клубом до 2026-го года. Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017-го года.

Напомним, совсем недавно «Ливерпуль» продал своего вингера в «Лион».

Петр Приходько
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Теги

Ливерпуль Эндрю Робертсон

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