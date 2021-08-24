Вингер «Ливерпуля» перешел в «Лион»
«Ливерпуль» продлил контракт с ключевым защитником
Робертсон будет выступать в команде Клоппа до 2026-го года
21:23
Энди Робертсон / Фото: Twitter
Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон продлил контракт с клубом до 2026-го года, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».
27-летний Робертсон подписал новое соглашение с клубом до 2026-го года. Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017-го года.
Напомним, совсем недавно «Ливерпуль» продал своего вингера в «Лион».
Комментарии 0