«Ливерпуль», пропустив первым, перевернул игру с «Челси», но не вырвал победу

Оба клуба впервые в сезоне потеряли очки

Фото - ФК Челси

В третьем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в родных стенах сыграл вничью с «Челси».

«Синие» успешно начали матч. Счет открыл Хавертц. Однако автор результативной передачи на немца Джеймс в концовке первого тайма сыграл рукой в собственной штрафной – удаление и пенальти. Приговор успешно исполнил Салах.

Находясь в большинстве «красные» полностью перехватили инициативу. Но «аристократам» удалось отбиться под натиском атак соперника.

«Ливерпуль» и «Челси» впервые в текущем сезоне потеряли очки в турнирной таблице.

АПЛ, 3 тур

«Ливерпуль» – «Челси» 1:1

Голы: Хавертц, 22 – Салах, 45 (пен.)

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 74), Фабиньо, Эллиотт, Фирмино (Диогу Жота, 43), Салах, Мане.

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Маунт, Хавертц (Тиаго Силва, 46), Лукаку.

Предупреждения: выавыавы – Рюдигер, Менди

Удаление: Джеймс