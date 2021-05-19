«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и поднялся в зону Лиги чемпионов
В 37-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде разгромил «Бернли».
В концовке первого тайма отличился Фирмино, а в начале второго – Филлипс.
В конце матча счет до разгромного довел Окслейд-Чемберлен.
«Ливерпуль» таким образом набирает 66 очков и обходит «Лестер» в таблице, поднимаясь на 4-е место. У «лисов» также 66 очков, но худшая разница забитых и пропущенных мячей.
АПЛ, 37-й тур
«Бернли» – «Ливерпуль» 0:3
Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 89
«Бернли»: Норрис, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил, Вуд.
«Ливерпуль»: Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Мане, Вейналдум (Милнер, 87), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).
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