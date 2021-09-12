«Ливерпуль» разгромил «Лидс» на выезде
В матче 4-го тура АПЛ «Лидс» принимал «Ливерпуль».
Особых шансов команда Клоппа сопернику не дала, забив три безответных мяча «павлинам».
Отметим, что 100-й мяч в АПЛ забил вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
3:0, легкая победа «Ливерпуля».
АПЛ, 4-й тур
«Лидс – «Ливерпуль» 0:3
Голы: Салах, 20, Фабиньо, 50, Мане, 90+2
«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте (Стрейк, 33), Фирпо, Даллас, Харрисон (Джеймс, 68), Филлипс, Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Кейта, 90), Фабиньо, Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).
Предупреждения: Купер (12), Фабиньо (16), Льоренте (30).
Удаление: Стрейк (60).
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