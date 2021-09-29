«Ливерпуль» разнес «Порту» и пока идет без потерь в ЛЧ

Салах и Фирмино оформили по дублю, также отличился Мане

Фото - ФК Ливерпуль Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде разгромил «Порту». Хозяева не сумели ничего противопоставить именитому сопернику. Дубль Салаха и гол Мане довели счет до разгромного. Тареми сумел оформить мяч престижа. Но тут же Фирмино еще дважды поразил ворота. «Ливерпуль» опережает «Атлетико» в группе B на два очка. «Милан» отстает от «Порту» на один пункт. Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур «Порту» – «Ливерпуль» 1:5 Голы: Тареми, 74 – Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81 «Порту»: Диогу Кошта, Корона, Фабиу Кардозу, Маркано, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Диас, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46). «Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Салах (Фирмино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88), Мане (Минамино, 67).

Сергей Стаднюк