«Ливерпуль» справился с «Вильярреалом» и приблизил себя к финалу ЛЧ

Команда Клоппа забила сопернику 2 безответных мяча

Фото: Twitter Ливерпуля

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Вильярреал».

В первом тайме голов мы не увидели, а вот во второй половине встречи команда Юргена Клоппа решила исход всего за несколько минут: сначала автогол помог «Ливерпулю», а спустя две минуты забил Садио Мане. Встреча так и завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Ответный матч состоится 3-го мая в Испании.

Отметим, что в параллельном полуфинале в Англии «Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3).

Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

«Ливерпуль» – «Вильярреал» 2:0

Голы: Эступиньян, 53, автогол, Мане, 55

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).

Предупреждения: ван Дейк (32), Эступиньян (47), Ло Чельсо (62).