«Ливерпуль» справился с «Вильярреалом» и приблизил себя к финалу ЛЧ
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Вильярреал».
В первом тайме голов мы не увидели, а вот во второй половине встречи команда Юргена Клоппа решила исход всего за несколько минут: сначала автогол помог «Ливерпулю», а спустя две минуты забил Садио Мане. Встреча так и завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Ответный матч состоится 3-го мая в Испании.
Отметим, что в параллельном полуфинале в Англии «Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3).
Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч
«Ливерпуль» – «Вильярреал» 2:0
Голы: Эступиньян, 53, автогол, Мане, 55
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).
Предупреждения: ван Дейк (32), Эступиньян (47), Ло Чельсо (62).
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