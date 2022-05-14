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«Ліверпуль» у напруженому матчі виграв у «Челсі» в фіналі Кубка Англії

Переможця вдалося виявити лише в серії пенальті
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:37
«Ліверпуль» у напруженому матчі виграв у «Челсі» в фіналі Кубка Англії
Фото: Ливерпуль

У Лондоні на «Уемблі» пройшов фінал Кубку Англії, у якому «Ліверпуль» виграв у «Челсі» в серії післяматчевих пенальті.

Матч вийшов напруженим і обидві команди мали моменти для взяття воріт, але активніше у їх створенні виглядали «ліверпульці». Тому Менді був одним з кращих гравців матчу.

В серії пенальті вирішальним став промах Маунта, через який «Челсі» програв фінал Кубка.

Кубок Англії. Фінал.

«Челсі» – «Ліверпуль» 0:0 (5:6 – пен.)

«Челсі»: Менді, Чалоба (Аспілікуета, 106), Тіаго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньйо, Ковачич (Канте, 66), Алонсо, Маунт, Лукаку, Пулішич (Лофтус-Чік, 106, Барклі, 119).

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матіп, 91), Робертсон (Цимікас,110), Гендерсон, Тіаго, Кейта (Мілнер, 74), Салах (Жота, 33), Мане, Діас (Фірміно, 98).

Карен Агабекян
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