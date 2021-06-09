«Ливерпуль» устроит крупную распродажу

Мерсисайдцам нужны деньги

Юрген Клопп / фото - Goal

«Ливерпуль» планирует выручить 60 миллионов на продаже своих игроков, сообщает The Athletic.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп считает, что команде нужны усиления, особенно на фоне высокой травматичности игроков клуба. Но для больших трансферов нужны большие продажи.

Что бы выручить деньги на новые приобретения «Ливерпуль» планирует расстаться с Дивоком Ориги, Харри Уилсоном, Марко Груйичем и Лорисом Кариусом.

Ранее сообщалось, что стан «скаузеров» покинет Джердан Шакири, который отправиться в римский «Лацио».

Напомним, Вейналдум рассказал о своем уходе из «Ливерпуля».