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«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед

Салах не реализовал пенальти
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:30
«Ливерпуль» уступил «Лестеру», отпустив «Манчестер Сити» вперед
фото - Liverpool FC

В матче 20-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле принимал «Ливерпуль».

На 16-й минуте гости получили право на исполнение 11-метрового удара, но Мохаммед Салах не смог переиграть Каспера Шмейхеля. Голкипер отбил удар, а на добивании египтянин угодил в перекладину.

А вот во втором тайме хозяева смогли реализовать свой момент. Только вышедший на замену Лукман отправил мяч в сетку ворот Алиссона, принеся «лисам» победу.

Поражение позволило «Манчестер Сити» уйти в 6-очковый отрыв от «Ливерпуля» в таблице АПЛ.

АПЛ, 20-й тур

«Лестер» – «Ливерпуль» 1:0

Голы: Лукман, 59.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Ндиди, Амарти, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Чоудури (Лукман, 56), Сумаре, Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Фабиньо (Милнер, 64), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Салах, Диогу Жота, Мане.

Предупреждения: Матип (4).

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Лестер Сити Мохамед Салах

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