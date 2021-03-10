«Ливерпуль» уверенно обыграл «Лейпциг» и во втором матче, выйдя в 1/4 финала

Фото: twitter.com/LFC

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно легко обыграл «Лейпциг».

Немцы мало что смогли создать за матч, имея пару моментов, а вот «красные» имели уйму моментов для гола, но забили лишь два. Отметим, что Жота, Мане и Салах по разу не попадали в пустые ворота.

Впрочем, во втором тайме эта тройка сработала. Салах получил пас от Жоты и катнул мяч нижний угол. А чуть позже Ориги прострелил на Мане и тот забил второй мяч.

«Лейпциг» так и не смог ответить.

1:0

2:0

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч:

«Ливерпуль» – «Лейпциг» 2:0. Первый матч: 2:0

Голы: Салах, 73, Мане, 75

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Кабак, Филлипс, Салах, Вейналдум (Милнер, 82), Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 71), Диогу Жота (Ориги, 71), Фабиньо.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку, Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван Хи Чхан, 60).