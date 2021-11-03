Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца

«Мерсисайдцы» вышли в плей-офф с первого места
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:52
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
Фото - ФК Ливерпуль

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Атлетико».

Судьбу матча решили события первого тайма. Сначала Диогу Жота и Мане обеспечили «мерсисайдцам» комфортное преимущество. А затем Фелипе оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва команды обменялись отмененными голами из-за офсайда Жоты и Суареса. «Легальных» же мячей зрители больше не увидели.

«Ливерпуль» выиграл группу B с отрывом от «Порту» на семь очков. Следом идет «Атлетико» с отставанием в один пункт.

Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур

«Ливерпуль» – «Атлетико» 2:0

Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 21

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Минамино, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Ориги, Салах, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78), Диогу Жота.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Карраско (Врсалько, 69), Коке (Матеус Кунья, 69), де Пауль, Суарес (Эррера, 59), Корреа (Серрано, 75), Жоау Фелиш (Лоди, 59).

Предупреждения: Мане, Диогу Жота, Матип – Эрмосо, Суарес, Коке, Жоау Фелиш

Удаление: Фелипе
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Атлетико Мадрид

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:53
Симеоне рассказал, почему не пожмет Клоппу руку после матча
Симеоне рассказал, почему не пожмет Клоппу руку после матча
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 ноября 19:27
Клопп – о каминг-ауте австралийского игрока: «Так быть не должно»
Клопп – о каминг-ауте австралийского игрока: «Так быть не должно»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 18:13
Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»
Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 09:39
«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Спортинга» 80 млн евро отступных
«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Спортинга» 80 млн евро отступных
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 08:59
Ляказетт хочет перейти в испанский гранд
Ляказетт хочет перейти в испанский гранд
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 22:27

Новости: Футбол

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Послесловие
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Лига чемпионов UEFA
01:21
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
Лига чемпионов UEFA
00:26
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
Лига чемпионов UEFA
00:11
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
00:00
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:53
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:52
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости