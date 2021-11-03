«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Атлетико».
Судьбу матча решили события первого тайма. Сначала Диогу Жота и Мане обеспечили «мерсисайдцам» комфортное преимущество. А затем Фелипе оставил свою команду в меньшинстве.
После перерыва команды обменялись отмененными голами из-за офсайда Жоты и Суареса. «Легальных» же мячей зрители больше не увидели.
«Ливерпуль» выиграл группу B с отрывом от «Порту» на семь очков. Следом идет «Атлетико» с отставанием в один пункт.
Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур
«Ливерпуль» – «Атлетико» 2:0
Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 21
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Минамино, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Ориги, Салах, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78), Диогу Жота.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Карраско (Врсалько, 69), Коке (Матеус Кунья, 69), де Пауль, Суарес (Эррера, 59), Корреа (Серрано, 75), Жоау Фелиш (Лоди, 59).
Предупреждения: Мане, Диогу Жота, Матип – Эрмосо, Суарес, Коке, Жоау ФелишУдаление: Фелипе
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