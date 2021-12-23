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«Ливерпуль» в серии пенальти выбил «Лестер» з Кубка лиги, проигрывая 1:3 во втором тайме

«Красные» перевели игру в дополнительное время на пятой компенсированной минуте
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:11
«Ливерпуль» в серии пенальти выбил «Лестер» з Кубка лиги, проигрывая 1:3 во втором тайме
Фото: twitter.com/LFC

«Ливерпуль» прошел в полуфинал Кубка лиги, выбив из турнира «Лестер».

К 33-й минуте «Лестер» вел в матче 3:1, усилиями Варди, оформившего дубль и голу Мэддисона.

Во втором тайме Жота отыграл один мяч и лишь на пятой компенсированной минуте Минамино перевел игру в дополнительное время.

В экстра-таймах голов не дождались и все решила серия пенальти, где «Ливерпуль» оказался сильнее.

Кубок лиги. 1/4 финала:

«Ливерпуль» – «Лестер» 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Окслейд-Чемберлен, Мортон (Милнер, 46), Брэдли (Диогу Жота, 46), Уильямс, Фирмино, Минамино.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 42), Ндиди, Сеюнджю (Вестергор, 60), Томас, Тилеманс, Мэддисон, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Бертран, 60), Варди, Дака (Ихеаначо, 56).

В полуфинал вышли также «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Андрей Усмонов
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