«Ливерпуль» в волевом стиле переиграл «Ньюкасл» и не отпустил «Манчестер Сити» в отрыв

Чемпионская гонка в самом разгаре

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В матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл».

Счет неожиданно открыли гости, Шелви отличился на 7-й минуте. Но команда Клоппа быстро исправила ситуацию – за 4 минуты. Сначала счет сравнял Жота, а затем Салах вывел свою команду вперед.

Добил «Ньюкасл» Александер-Арнолд в концовке матча.

3:1, «Ливерпуль» побеждает и не отпускает «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. У «горожан – 41 балл.

АПЛ, 17-й тур

«Ливерпуль» – «Ньюкасл» 3:1

Голы: Жота, 21, Салах, 25, Трент, 87 – Шелви, 7

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 74), Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 90), Салах (Фирмино, 74), Диогу Жота, Мане.

«Ньюкасл»: Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Ритчи, 15), Мерфи, Хэйден, Шелви, Жоэлинтон, Фрэйзер (Уиллок, 87), Сен-Максимен (Уилсон, 79).

Предупреждения: Жоэлинтон (45), Фрэйзер (55), Хендерсон (70), Хэйден (86).