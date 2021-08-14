«Ливерпуль» ведет переговоры по лидеру «Вулверхэмптона»

За испанца хотят 45 миллионов евро

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Вулверхэмптоном» о переходе полузащитника Адамы Траоре.

«Волки» не горят желанием продавать своего лидера. За него выставили ценник в 45 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что «красные» не владеют такими средствами. Клуб готов предложить лишь 30 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» уже давно следит за Траоре и ищет способы для трансфера. В нем заинтересован Юрген Клопп.