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«Ливерпуль» включился в борьбу за Эрлинга Холанда
На форварда также претендуют «Ман Сити», МЮ, «Реал» и ПСЖ
13:46
Эрлинг Холанд / фото - Getty Images
«Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sky Deutschland.
По информации источника, в мерсисайдском клубе хотят попытаться подписать 21-летнего форварда. «Красные» ищут запасной вариант на случай, если Мохамед Салах решит покинуть клуб.
Отметим, что на Холанда также претендуют: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и ПСЖ.
Ранее стало известно условие, при котором «сливочные» вступят в гонку за форварда.
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