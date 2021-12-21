Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 15
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован

«Ливерпуль» включился в борьбу за Эрлинга Холанда

На форварда также претендуют «Ман Сити», МЮ, «Реал» и ПСЖ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:46
«Ливерпуль» включился в борьбу за Эрлинга Холанда
Эрлинг Холанд / фото - Getty Images

«Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Sky Deutschland.

По информации источника, в мерсисайдском клубе хотят попытаться подписать 21-летнего форварда. «Красные» ищут запасной вариант на случай, если Мохамед Салах решит покинуть клуб.

Отметим, что на Холанда также претендуют: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и ПСЖ.

Ранее стало известно условие, при котором «сливочные» вступят в гонку за форварда.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Эрлинг Холанд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 декабря 17:51
Не зовут в «Ливерпуль» – соберет его сам. Джеррард пригласит в «Астон Виллу» защитника «красных»
Не зовут в «Ливерпуль» – соберет его сам. Джеррард пригласит в «Астон Виллу» защитника «красных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 декабря 16:15
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Агент Холанда: «У нас нет предварительного соглашения ни с одним из клубов, Эрлинга может ждать что угодно»
Футбол Бундеслига (Германия)
20 декабря 10:55
Клопп рассказал, как обстоят дела с продлением контракта Салаха
Клопп рассказал, как обстоят дела с продлением контракта Салаха
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 декабря 07:50
Кейн: «Разочарованы ничьей с «Ливерпулем», у нас были более опасные моменты»
Кейн: «Разочарованы ничьей с «Ливерпулем», у нас были более опасные моменты»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 декабря 07:32
Клопп – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления»
Клопп – о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 декабря 07:12

Новости: Футбол

Жена Реброва: «Женщинам в ОАЭ не принято ходить на футбол, поэму Сергей мне сказал оставаться дома»
Жена Реброва: «Женщинам в ОАЭ не принято ходить на футбол, поэму Сергей мне сказал оставаться дома»
Украинские легионеры
16:42
Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
16:34
Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»
Артета: «Мартинелли не боится рисковать – это то, что мне в нем нравится»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
Серия А (Италия)
15:35
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
15:10
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Украинские легионеры
15:02
Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды
Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды
Премьер-Лига (Англия)
14:59
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Серия А (Италия)
14:48
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
Украинская Премьер-лига
14:40
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
51
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
13
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости