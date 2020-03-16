«Ливерпуль» минимально одолел «Вулверхэмптон» на выезде
«Ливерпуль» вступил в борьбу за хавбека «Шеффилд Юнайтед»
Мерсисайдцы намерены провернуть трансфер 23-летнего норвежца
16 марта 18:00
Сандер Берге / Фото - thesun.ie«Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Шеффилд Юнайтед» Сандеру Берге. Об этом сообщает Eurosport.
Мерсисайдцы вступили в борьбу за 23-летнего норвежца с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игрок хочет покинуть ряды «Шеффилда» в связи с потенциальным вылетом команды из АПЛ.
В нынешнем сезоне Берге сыграл 14 матчей за «Шеффилд Юнайтед», в его активе 1 гол и 1 ассист. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Накануне в 28-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» в родных стенах уступил «Ливерпулю».