«Ливерпуль» вырвал победу над «Вулверхэмптоном» на 94-й минуте и вышел в лидеры АПЛ

Команда Клоппа все-таки вымучила 3 очка

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В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» играл против «Вулверхэмптона» на выезде.

Команда Клоппа контролировала ход игры, разгромно переиграла соперника по ударам (16-3) и по владению мячом (67% против 33%), но главного в матче – забитых мячей, не было очень долго.

«Ливерпулю» удалось вырвать победу в компенсированное время. Дивок Ориги отметился решающим мячом.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» вышел на 1-е место, набрав 34 очка. У «Челси» осталось 33 балла, у «Манчестер Сити – 32 очка, но игра в запасе.

АПЛ, 15-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1

Гол: Ориги, 90+4

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Моутинью, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Предупреждения: Дендонкер (26), Фабиньо (62), Робертсон (66), Хименес (88).