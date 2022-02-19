Голевая передача Алиссона помогла «Ливерпулю» обыграть «Норвич»
«Ливерпуль» забил 100-й мяч в сезоне уже в феврале. За весь предыдущий было 97 голов
Команда Клоппа переиграла «Норвич»
20:35
Луис Диас / Фото: Twitter Ливерпуля
«Ливерпуль» забил 100 мячей в нынешнем сезоне во всех турнирах, сообщает Opta.
100-й мяч припал на игру 26-го тура АПЛ против «Норвича» (3:1). На 100 голов «Ливерпулю» понадобилось 39 матчей в нынешнем сезоне.
Отметим, что за весь предыдущий сезон (53 матча) «Ливерпуль» забил 97 мячей.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» продолжает чемпионскую погоню за «Манччестер Сити».
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