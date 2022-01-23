«Ливерпуль» забил три мяча «Кристал Пэлас»

Отставание от «Сити» сократилось до девяти очков

Фото - ФК Ливерпуль

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас».

«Мерсисайдцы» уверенно выиграли первый тайм. Комфортное преимущество в два мяча команде обеспечили ван Дейк и Окслейд-Чемберлен.

А, вот, после перерыва «красные» заиграли менее уверенно. В начале второй 45-минутки Эдуар отквитал один мяч. Однако на этом «орлы» остановились. А Фабиньо на последних минутах с пенальти снял все вопросы о победителе.

«Ливерпуль» сократил отставание от «Манчестер Сити» в турнирной таблице до девяти очков. «Кристал Пэлас» – 13-й.

АПЛ, 23 тур

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» 1:3

Голы: Эдуар, 55 – ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89 (пен.)

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино, Диогу Жота.

Галлахер, Хьюз, Шлупп, Уорд – Фирмино