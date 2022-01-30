«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро
«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов евро за игрока «Порту»
Португальцы хотели более 100 миллионов
10:26
Фото: Marca
«Ливерпуль» и «Порту» согласовали переход нападающего Луиса Диаса.
За колумбийца заплатят 67 миллионов евро, сообщает Mirror.
Изначально «Порту» требовал 111 миллионов евро за своего лидера, но «красные» посчитали такую сумму неадекватной. Им удалось сбить цену.
На счету 25-летнего игрока 14 голов в 18 матчах за «Порту» в этом сезоне.
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