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«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов евро за игрока «Порту»

Португальцы хотели более 100 миллионов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:26
«Ливерпуль» заплатит 70 миллионов евро за игрока «Порту»
Фото: Marca

«Ливерпуль» и «Порту» согласовали переход нападающего Луиса Диаса.

За колумбийца заплатят 67 миллионов евро, сообщает Mirror.

Изначально «Порту» требовал 111 миллионов евро за своего лидера, но «красные» посчитали такую сумму неадекватной. Им удалось сбить цену.

На счету 25-летнего игрока 14 голов в 18 матчах за «Порту» в этом сезоне.

Также на игрока претендовал «Тоттенхэм».

Андрей Усмонов
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