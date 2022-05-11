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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Ліверпуль» здобув вольову перемогу над «Астон Віллою», але все одно другий в АПЛ

«Манчестер Сіті» випереджає команду Юргена Клоппа на три голи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:21
«Ліверпуль» здобув вольову перемогу над «Астон Віллою», але все одно другий в АПЛ
Садіо Мане вирвав для Ліверпуля перемогу / Фото - twitter.com/premierleague

Фіналіст Ліги чемпіонів «Ліверпуль» здобув вольову перемогу в перенесеному матч 33-го туру АПЛ проти «Астон Вілли».

Команда Стівена Джеррарда забила першою – Дуглас Луїз з другої спроби пробив Аліссона Беккера. Проте «Ліверпуль» швидко відігрався – Жоель Матіп додав м’яч вже у порожні ворота після удару Вірджила ван Дейка. Ці два голи вклалися в перші шість хвилин матчу.

І, зрештою, в другому таймі підопічні Юргена Клоппа вирвали перемогу. Садіо Мане ідеально підлаштувався під різану подачу Луїса Діаса і головою спрямував м’яч у ворота.

Так, «Вілла» забила у відповідь. Однак гол Денні Інгса було справедливо скасовано через оффсайд.

Тож 2:1. «Ліверпуль» зрівнявся з «Манчестер Сіті» за кількістю очок в АПЛ, але містяни мають матч в запасі і, окрім того, випереджають мерсисайдців на три голи за різницею забитих та пропущених.

АПЛ. 33 тур

«Астон Вілла» – «Ліверпуль» 1:2

Голи: Луїз, 3 – Матіп, 6, Мане, 65

Сергей Лукьяненко
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