Локателли – о своем трансфере: «Знаем с «Сассуоло», какой путь выбрать»

Фото: Sassuolo

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли рассказал Calciomercato о своем будущем и возможном трансфере.

Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором «Сассуоло», мы знаем, какой путь надо выбрать».