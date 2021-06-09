«Шахтер» не интересуется Локателли и Берарди
Локателли – о своем трансфере: «Знаем с «Сассуоло», какой путь выбрать»
Полузащитник интересен «Шахтеру»
20:27
Фото: Sassuolo
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли рассказал Calciomercato о своем будущем и возможном трансфере.
«Я полагаюсь только на реальные вещи. Много болтают, но пока нет ничего, о чем был бы смысл говорить. Для меня важно перезапустить карьеру в сборной Италии и продемонстрировать свою ценность. Я не знаю, месть ли это тем, кто в меня не верил, я думаю о настоящем.
Это нормально, что распространяются трансферные слухи обо мне. Но я не готов говорить о том, на что не могу повлиять. Нет смысла думать о трансферах, но я знаю, что после чемпионата Европы мне придется принять некоторые решения. Я разговаривал с директором «Сассуоло», мы знаем, какой путь надо выбрать».
Полузащитник интересен «Шахтеру» и «Ювентусу».
«Сассуоло» хочет 35 миллионов евро за футболиста.
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