Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»
Локателли, скорее всего, откажется от перехода в «Шахтер»
Полузащитник ведет переговоры с «Ювентусом»
21 мая 19:12
Фото: Sky Sport Italia
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли не перейдет в «Шахтер».
23-летний хавбек отклонил предложение от «горняков», утверждает CalcioMercato. Дело в том, что уже весь сезон он ведет переговоры с «Ювентусом».
Отмечается, что из-за интереса «Шахтера» «Ювентус» ускорил процесс перехода и даже увеличил предложение по игроку. Более того, «Сассуоло» в замену получит одного или двух игроков «Юве».
Сообщалось, что за Локателли «Шахтер» был готов отдать 35 миллионов евро.
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