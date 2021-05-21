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Локателли, скорее всего, откажется от перехода в «Шахтер»

Полузащитник ведет переговоры с «Ювентусом»
Футбол Серия А (Италия)
21 мая 19:12
Локателли, скорее всего, откажется от перехода в «Шахтер»
Фото: Sky Sport Italia

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли не перейдет в «Шахтер».

23-летний хавбек отклонил предложение от «горняков», утверждает CalcioMercato. Дело в том, что уже весь сезон он ведет переговоры с «Ювентусом».

Отмечается, что из-за интереса «Шахтера» «Ювентус» ускорил процесс перехода и даже увеличил предложение по игроку. Более того, «Сассуоло» в замену получит одного или двух игроков «Юве».

Сообщалось, что за Локателли «Шахтер» был готов отдать 35 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Сассуоло Ювентус

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