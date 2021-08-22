Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте приносит «Челси» победу над «Арсеналом»

Также гол+пас на свой счет записал защитник «синих»

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В рамках второго тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу в лондонском дерби против «Арсенала».

Счет уже на 15 минуте встречи открыл звездный новичок «синих» – лучший игрок минувшего сезона Серии А Ромелу Лукаку.

Вскоре «аристократы» удвоили преимущество. Правый защитник Рис Джеймс вновь удачно подключился к атаке (голевой пас на бельгийца отдал именно он) и отправил мяч в сетку ворот Бернда Лено.

Лукаку на 70 минуте мог оформлять дубль ударив головой в упор, но Лено продемонстрировал рефлексы, и перевел мяч в каркас.

АПЛ. 2 тур

«Арсенал» – «Челси» 0:2

Голы: Лукаку, 15, Джеймс, 35

«Арсенал»: Лено, Соареш, Мари, Холдинг, Тирни (Нуну Тавареш, 66), Джака, Локонга, Смит-Роу, Сака (Обамеянг, 61), Пепе, Мартинелли (Балогун, 79).

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Канте, 72), Жоржиньо, Маунт (Зиеш, 82), Хавертц (Вернер, 90), Лукаку.

Предупреждения: Мари (34), Холдинг (45), Локонга (67).