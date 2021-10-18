Лондонский «Арсенал» нацелился на звездного игрока «Реала»

Игрок может вернуться в родной чемпионат

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Лондонский «Арсенал» всерьез интересуется валлийским вингером мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом, сообщает Defensa Cental.

Контракт 32-летнего нападающего со «сливочными» истекает следующим летом, и «канониры» могут подписать игрока в качестве свободного агента.

Но лондонцы могут попытаться приобрести футболиста уже этой зимой. Портал Transfermarkt оценивает валлийца в 10 миллионов евро.

К тому же, игрок хорошо знаком с АПЛ, ведь стал звездой мирового уровня в составе «Тоттенхэма».

Этим летом «Арсенал» уже купил футболиста из Мадрида. Норвежский хавбек Мартин Эдегор перешел за 40 миллионов евро.

Напомним, Бэйл и еще 4 игрока «Реала» пропустят матч ЛЧ с «Шахтером».