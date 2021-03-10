Лопетеги: «Мы заслуживали пройти «Боруссию»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (4:5 по сумме двух встреч). Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Думаю, мало кто может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Мы практически не дали им ни разу пробить, но счет уже был 0:2. Вот почему я считаю, что характер, решимость и менталитет команды были на высоте».