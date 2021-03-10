Лопетеги: «Севилья» заслуживала ничьей с «Боруссией»
Лопетеги: «Мы заслуживали пройти «Боруссию»
«Севилья» покинула Лигу чемпионов
Хулен Лопетеги / Фото: Twitter
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (4:5 по сумме двух встреч). Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Мы могли пройти дальше и заслуживали этого. Команда сыграла великолепно: здорово атаковала, хорошо защищалась, играла всем сердцем. Жаль, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли «Боруссию» в трех таймах из четырех.
Думаю, мало кто может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Мы практически не дали им ни разу пробить, но счет уже был 0:2. Вот почему я считаю, что характер, решимость и менталитет команды были на высоте».
Напомним, в матче с «Севильей» форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд установил несколько впечатляющих достижений.
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