Ничья в пользу «Реала». «Севилья» в меньшинстве поделила очки с «Барселоной»
Лопетеги: «Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе»
Андалуссийцы поделили очки с каталонским клубом
10:46
Хулен Лопетеги / фото - FC Sevilla
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал для Diario de Sevilla ничью с «Барселоной» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура Примеры:
«Севилья» - это команда, которая всегда сражается, демонстрирует характер и амбиции. Жаль, что мы пропустили со стандарта - мы знали об умении Араухо, но не смогли защититься от них.
Во втором тайме мы улучшились и стали доминировать. Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе. Но затем красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад. Тем не менее, команда проделала выдающуюся работу».
Правда такая ничья пошла на пользу мадридскому «Реалу», который за счет осечки конкурентов получил шанс оторваться в таблице Примеры.
Мадридцы уже сегодня, 22-го декабря сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.
Онлайн трансляция «Атлетик» –«Реал». Начало – в 22:30.
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