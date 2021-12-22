Лопетеги: «Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе»

Андалуссийцы поделили очки с каталонским клубом

Хулен Лопетеги / фото - FC Sevilla

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал для Diario de Sevilla ничью с «Барселоной» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура Примеры:

«Севилья» - это команда, которая всегда сражается, демонстрирует характер и амбиции. Жаль, что мы пропустили со стандарта - мы знали об умении Араухо, но не смогли защититься от них. Во втором тайме мы улучшились и стали доминировать. Мы заставили «Барселону» сомневаться в себе. Но затем красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад. Тем не менее, команда проделала выдающуюся работу».

Правда такая ничья пошла на пользу мадридскому «Реалу», который за счет осечки конкурентов получил шанс оторваться в таблице Примеры.

Мадридцы уже сегодня, 22-го декабря сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

Онлайн трансляция «Атлетик» –«Реал». Начало – в 22:30.