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Лопетеги: «Нам предстоит сыграть с одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время»

Испанский специалист лукавит?
Футбол Примерa (Испания)
20 декабря 20:26
Лопетеги: «Нам предстоит сыграть с одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время»
Хулен Лопетеги / фото - Sevilla FC

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился с Mundo Deportivo ожиданиями от матча с «Барселоной» в рамках 19-го тура Примеры:

«Нам предстоит сыграть против одной из лучших версий «Барселоны» за долгое время. У них очень хорошие молодые игроки, плюс выздоровел Дембеле. Отличная команда, где видна рука Хави.

Это очень сильная команда, с которой мы хотим сразиться. Посмотрим, как это у нас получится.

«Барса» явно превосходила «Эльче». Результат (3:2) не отражает того, что мы видели. У «Барселоны» четкая концепция, они борются за все трофеи, что вынудит нас провести отличный матч как в нападении, так и в защите».

Андалусийцы всерьез борются за титул в этом сезоне, отставая от лидирующего «Реала» на 6 очков, а вот «блаугранас» отстают от первого места на 16 пунктов.

В минувшем туре подопечные Лопетеги смогли одолеть другой испанский гранд – мадридский «Атлетико» (2:1).

Ранее тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда еще имеет шансы побороться за чемпионство Испании.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Севилья Хулен Лопетеги

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