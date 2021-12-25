Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании

Специалист давно является поклонником таланта хавбека

Иско / фото - Real Madrid CF

По окончанию текущего сезона полузащитник «Реала» Иско Аларкон покинет мадридский клуб, сообщает Marca.

Контракт испанца со «сливочными» истекает летом 2022-го года, и продлевать его не планируют. То же самое касается Гарета Бэйла и Марсело.

Но на хавбека уже есть потенциальный покупатель. Тренер «Севилью» Хулен Лопетеги уже попросил спортивного директора команды Мончи начать работу над подписанием 29-летнего полузащитника.

Специалист хорошо знаком с Иско по совместной работе в сборной Испании и «Реале», где коуч старался выстраивать игру вокруг техничного хавбека.

В текущем сезоне испанец является резервистом мадридского гранда, проиграв конкуренцию не только бессменному трио Каземиро-Модрич-Кроос, но и более молодым игрокам по типу Вальверде, Камавинге и Асенсио.

Напомним, почти все игроки «Реала», включая Лунина, вылечились от коронавируса. В лазарете остался лишь один игрок с этой болезнью.



