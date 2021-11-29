Лопетеги: «В матче с «Реалом» все, что могло пойти против нас, случилось»

Андалуссийцы уступили, ведя в счете по ходу встречи

Хулен Лопетеги / фото - Marca

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал для Marca поражение от «Реала» (1:2) в матче 15-го тура Примеры:

«Всё, что могло пойти против нас, случилось. Мне говорят, что пенальти был явным. Но судьи не хотят смотреть повтор. Они принимают решение против нас. И мы должны принимать это. Но все детали, включая это решение, были против нас».

Специалист говорит об эпизоде, где Лукас Окампос входил в штрафную, но упал после столкновения с Давидом Алабой. Судья встречи посчитал, что пенальти не был, а рефери VAR согласились с этим решением.

Напомним, тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ничья в этой встрече была бы справедливым результатом.