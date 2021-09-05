Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка
Льорис: «Эйфория от победы на чемпионате мира-2018 себя исчерпала»
Франция сыграла вничью с Украиной
Фото: RFI
Вратарь сборной Франции Уго Льорис оценил L'Equipe ничью с Украиной (1:1) и последние результаты команды.
«У Франции отсутствовала целеустремленность и агрессия в атаке. Эйфория от победы на чемпионате мира-2018 себя исчерпала. Мы играли с хорошей динамикой, благодаря которой могли изменить ситуацию на табло, но не забивали в своих моментах.
К нашей сборной устанавливаются очень высокие требования, поэтому нам нужно держать марку. Соглашусь, что присутствует некоторая неуверенность в своих силах на фоне последних результатов, но сейчас каждый должен только усерднее начать работать над собой.
Нам нет смысла горевать от этого результата, наоборот, я бы лучше посмотрел в сторону того, как можно исправиться уже в следующей игре против Финляндии. Страха за результат отборочного цикла у нас точно нет».
Франция – лидер группы после пяти туров.
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