Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»
Франция сыграет с действующим чемпионом Европы
Уго Льорис / Фото: Twitter
Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о грядущем матче с Португалией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.
Матч против Португалии – непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.
Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф»
Видео трансляция матча Португалия – Франция.
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