Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»

Франция сыграет с действующим чемпионом Европы
Футбол Евро-2020
18:16
Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»
Уго Льорис / Фото: Twitter

Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о грядущем матче с Португалией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.

Матч против Португалии – непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф»


Видео трансляция матча Португалия – Франция.

Онлайн трансляция матча Португалия – Франция.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Уго Льорис Португалия - Франция

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Футбол Евро-2020
08:52
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:12
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
22 июня 22:49
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
22 июня 22:43
Льорис: «Выложились на сто процентов, чтобы добыть ничью с Венгрией»
Льорис: «Выложились на сто процентов, чтобы добыть ничью с Венгрией»
Футбол Евро-2020
19 июня 21:34
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Футбол Серия А (Италия)
5 июня 11:56

Новости: Футбол

Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Украинская Премьер-лига
20:40
Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
ЕВРО-2020
20:31
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Евро-2020
20:26
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Сборная Украины
20:24
Евро 2020. Швеция - Польша. Левандовски сделал дубль. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швеция - Польша. Левандовски сделал дубль. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:04
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Украинская Премьер-лига
20:02
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Украинские легионеры
19:49
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
19:36
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Украинская Премьер-лига
19:28
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости