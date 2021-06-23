Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»

Франция сыграет с действующим чемпионом Европы

Уго Льорис / Фото: Twitter

Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о грядущем матче с Португалией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира.

Матч против Португалии – непростое испытание. Соперник еще не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает все, чтобы принести своей сборной путевку в плей-офф»



Видео трансляция матча Португалия – Франция.

Онлайн трансляция матча Португалия – Франция.