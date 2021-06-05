Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду

Португалец намерен заманить в Серию А опытного француза

Футбол Серия А (Италия)
11:56
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Уго Льорис / Фото - besoccer.com
«Рома» продолжает находиться в поисках голкипера. Об этом сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, новый наставник римлян Жозе Моуриньо намерен видеть в команде своего экс-подопечного, голкипера «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса.

Моуриньо уже вел диалог с 34-летним французом относительно возможного перехода.

Накануне Льорис провел юбилейный 100-й матч в качестве капитана сборной Франции.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Уго Льорис Тоттенхэм Рома (Рим) Жозе Моуриньо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:58
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:55
Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Ибрагимович: «Все, что говорит Моуриньо, оказывает влияние на весь мир»
Футбол Серия А (Италия)
4 июня 14:32
Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 21:41
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 11:14
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Евро Сборные
3 июня 10:33

Новости: Футбол

Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Сборная Украины
13:03
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Серия А (Италия)
12:55
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
Премьер-Лига (Англия)
12:40
Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»
Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»
Серия А (Италия)
12:19
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
Украинская Премьер-лига
11:57
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Серия А (Италия)
11:56
Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Украинская Премьер-лига
11:37
Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»
Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»
Сборная Украины
11:19
Не рано ли? Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020
Не рано ли? Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020
Примерa (Испания)
10:59
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости