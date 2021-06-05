Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Португалец намерен заманить в Серию А опытного француза
11:56
Уго Льорис / Фото - besoccer.com«Рома» продолжает находиться в поисках голкипера. Об этом сообщает Football Italia.
Как утверждает источник, новый наставник римлян Жозе Моуриньо намерен видеть в команде своего экс-подопечного, голкипера «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса.
Моуриньо уже вел диалог с 34-летним французом относительно возможного перехода.
Накануне Льорис провел юбилейный 100-й матч в качестве капитана сборной Франции.
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