Льорис: «Просили арбитра не удалять игрока Уэльса»

Французы хотели играть в равных составах

Уго Льорис / фото - Goal

Вратарь «Тоттенхэма» и капитан сборной Франции Уго Льорис рассказал GFFN об эпизоде с удалением в товарищеском матче со сборной Уэльса:

«Мы все просили рефери не удалять валлийского игрока, мы хотели завершить матч, играя 11 на 11».

На 25-й минуте арбитр матча удалил защитника валлийцев Неко Уильямса за игру рукой. Льорис был против этого решения, так как французы хотели провести полноценный матч в равных составах, что бы хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату Европы.

До конца противостояния сборная Уэльса играла в меньшинстве и уступила со счетом 3-0. Голы у французов забивали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Нереализованный пенальти на счету старого-нового игрока французской сборной Карима Бензема.

Напомним, через два года сократят количество команд Лиги 1.