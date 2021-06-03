Мбаппе: «Лучший матч в карьере? Где я сделал хет-трик в ворота «Барселоны»
Льорис: «Просили арбитра не удалять игрока Уэльса»
Французы хотели играть в равных составах
Уго Льорис / фото - Goal
Вратарь «Тоттенхэма» и капитан сборной Франции Уго Льорис рассказал GFFN об эпизоде с удалением в товарищеском матче со сборной Уэльса:
«Мы все просили рефери не удалять валлийского игрока, мы хотели завершить матч, играя 11 на 11».
На 25-й минуте арбитр матча удалил защитника валлийцев Неко Уильямса за игру рукой. Льорис был против этого решения, так как французы хотели провести полноценный матч в равных составах, что бы хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату Европы.
До конца противостояния сборная Уэльса играла в меньшинстве и уступила со счетом 3-0. Голы у французов забивали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Нереализованный пенальти на счету старого-нового игрока французской сборной Карима Бензема.
Комментарии 0