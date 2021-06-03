Бензема сыграл за сборную Франции впервые за 6 лет
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Команда Дешаша разгромила Уэльс
Уго Льорис / Фото: Getty Images
Вратарь сборной Франции Уго Льорис провел юбилейный 100-й матч в качестве капитана национальной команды, сообщает Opta.
Этой отметки Льорис достиг в товарищеском матче с Уэльсом (3:0). Это 124-я игра Льориса в составе сборной Франции.
100 матчей с капитанской повязкой – абсолютный рекорд в истории сборной. На 2-м месте по количеству матчей с капитанской повязкой находится Дидье Дешам – 54 матча.
Напомним, в матче с Уэльсом впервые за 6 лет в составе сборной Франции сыграл Карим Бензема.
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