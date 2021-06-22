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Льорис: «Роналду сделает всё, чтобы сборная Португалии вышла в плей-офф Евро»

Португальца всерьез опасаются соперники
Футбол Евро-2020
22 июня 22:05
Льорис: «Роналду сделает всё, чтобы сборная Португалии вышла в плей-офф Евро»
Криштиану Роналду / фото - Marca

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Евро-2020 против сборной Португалии. Слова голкипера приводит официальный сайт UEFA.

«Ставим перед собой задачу выиграть. Это позволит нам повысить уверенность в своих силах перед новой стадией турнира. Матч с Португалией — непростое испытание. Соперник ещё не вышел в плей-офф. Мы же постараемся занять в группе как можно более высокое место.

Мы действительно сыграли на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций УЕФА. Но Криштиану Роналду в представлении не нуждается. Это один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает всё, чтобы его сборная вышла в плей-офф».

Сборная Франции уже обеспечила себе место в плей-офф Евро, но первое место им пока никто не гарантировал. Французам стоит компактнее опекать Криштиану Роналду в поединке с португальцами, ведь форвард в хорошей форме – набрал 3+1 за два матча и готов помогать своей команде выбираться из «группы смерти».

Принципиальный интерес в это матче имеет и сборная Украины: если французы крупно обыграют Португалию, то украинцы смогут выйти в финальную часть турнира с третьего места.

Помимо этого, есть еще несколько раскладов, позволяющий команде Андрея Шевченко сыграть в плей-офф.

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) Криштиану Роналду Уго Льорис

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