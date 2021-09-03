«Красава»: «В сборной Украины рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать»
Льорис: «У нас не так много сил перед матчем со сборной Украины»
Вратарь французов оценил подготовку к игре отбора на ЧМ-2022
3 сентября 18:54
Уго Льорис / фото - Getty Images
Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями накануне матча отбора на ЧМ-2022 против Украины. Вратарь признался на предматчевой пресс-конференции, что в команде нет места недооценке соперников.
«Сейчас не лучшие времена для нас. Но уверенность перед предстоящим матчем у нас есть. Сил для матча у нас не так много, но мы тренируемся, делаем все возможное, готовимся к матчу. Считаю, завтра мы сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру.
Все зависит от различных условий, от подготовки. Против Швейцарии на Евро-2020 наша подготовка была хорошей. Нам нужно поработать с контролем мяча, это главное. Завтрашний матч – важнейший для нас».
О подготовке к игре.
« Мы работаем над тактикой. Не важно, как именно мы работаем – с атакой, с пространством, с защитой, потому что в игре могут возникнуть трудности, и это уже вопросы не к тренеру, а к игрокам».
Об отсутствии Мбаппе.
«У нас есть возможность показать хорошую игру, это вопрос всей команды. Определенные трудности возникнут, но я уверен в нашей команде».
Об игроках сборной Украины.
«Не могу выделить кого-то отдельно. Но мы очень уважаем сборную Украины и ждем тяжелой игры завтра».
Ожиданиями от матча сборных ранее поделился голкипер украинцев Андрей Пятов.
Онлайн трансляция матча Украина – Франция. Начало – в 21:45.