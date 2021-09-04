Франция – самый частый соперник в истории сборной Украины. Статистика встреч между командами
Льорис: «В матче с Украиной хочу увидеть огонь в глазах наших футболистов»
Команды проведут важный матч отбора на ЧМ-2022
4 сентября 12:57
Уго Льорис / Фото: Динамомания
Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о грядущем матче с Украиной в отборе на ЧМ-2022.
«Хочу увидеть огонь в глазах французских футболистов. Нам необходим положительный результат»
Статистика встреч между Украиной и Францией.
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.
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