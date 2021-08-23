Лучано Лучи попал в ДТП

Про состояние итальянца информации пока нет

Лучано Лучи / фото - dynamo.kiev

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в автокатастрофу.

Сегодня, 23 августа на левом береге Киева произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого пострадали 6 человек.

Среди них были двое детей и сам Лучи. Несколько человек были госпитализированы.

Пока что нет никакой информации про текущее состояние итальянца.

В мае УАФ продлила контракт с Лучано, но ему недавно исполнилось 72 года и по правилам он больше не может возглавлять комитет.