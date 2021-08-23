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Лучано Лучи попал в ДТП
Про состояние итальянца информации пока нет
Лучано Лучи / фото - dynamo.kiev
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в автокатастрофу.
Сегодня, 23 августа на левом береге Киева произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого пострадали 6 человек.
Среди них были двое детей и сам Лучи. Несколько человек были госпитализированы.
Пока что нет никакой информации про текущее состояние итальянца.
В мае УАФ продлила контракт с Лучано, но ему недавно исполнилось 72 года и по правилам он больше не может возглавлять комитет.
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