Луческу: «6-7 млн на Витиньо мало что значат для нас после 80 млн за Лигу чемпионов»

Румынский специалист считает, что киевляне могут себе позволить такие трансферы

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью Fanatik.ro поделился мыслями в связи с подписанием вингера Витиньо. Нам удалось подписать молодого бразильца. Он довольно хорошо проявил себя в Кубке Либертадорес. Команде был нужен такой футболист. Он может обыграть одного-двух оппонентов за один эпизод. Как он адаптируется – пока неизвестно. Мы заработали около 80 миллионов за два попадания в Лигу чемпионов. Соответственно, 6 – 7 миллионов за трансфер для нас мало что значат. «Шахтер» потратил на покупки примерно 45 миллионов евро. Луческу также сообщил, что будет анализировать с игроками «Динамо» их выступления в сборной.

Сергей Стаднюк