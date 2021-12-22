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Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»

Экс-тренер «горняков» вспомнил начало становления «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 21:07
Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»
Мирча Луческу и Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил о становлении «Шахтера», когда румынский специалист был назначен главным тренером «горняков». Слова специалиста приводит Playsport.ro.

«Был начальный период, «Шахтеру» нужно было подтвердить свои амбиции, ему нужны были титулы. Ахметов был очень молодым президентом, ему было 38 лет. Он был увлечен боксом, но, взяв на себя ответственность, возглавил футбольный клуб, он все делал с энтузиазмом и большим интеллектом.

Я пришел после Скалы и Шустера. В начале все было не совсем так, как хотел президент клуба. Тогда играли украинские игроки и футболисты из Восточной Европы. Тогда было четыре румынских игрока: Стоикан, Флоря, Рац и Марика. Планка повысилась, не все смогли выдержать конкуренцию».


Напомним, Луческу был признан лучшим тренером Румынии в 2021 году.

Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Ринат Ахметов Шахтер Донецк

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