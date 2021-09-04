Луческу: «Барселона» – это уже не команда времен Месси»

Тренер «Динамо» высказался о грядущем сопернике

Мирча Луческу / Фото: Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о состоянии своего здоровья, а также высказался о шансах команды в групповом раунде ЛЧ.

«Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным. Мне это не помогает, потому что были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели. Я найду решение, ведь что остается? Скоро начинается Лига чемпионов, где у нас особая группа. Мы были в четвертой корзине при жеребьевке, но лучше подниматься, чем падать. «Барселона – это больше не команда времен Месси, но стиль игры у них остается. У каталонцев серьезная база, на которой можно строить новую хорошую команду»

Напомним, лидер «Динамо» Виталий Буяльский пропустит около 2-3 недель и вряд ли поможет команде в матче с «Бенфикой».