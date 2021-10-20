Федецкий: «Динамо» может на что-то рассчитывать в матче с «Барселоной»
Луческу: «Барселона» сейчас на стадии перерождения»
Главный тренер «Динамо» – о предстоящем матче ЛЧ
12:59
Мирча Луческу / фото - FootBoom
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о последних успехах «Барселоны», накануне очного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Месси – это Месси. Суперигрок, который последние 18 лет писал историю «Барселоны». Именно он решал, как закончится каждый матч. Сейчас «Барселона» без него. Я вижу, что у каталонцев сейчас очень сильная молодежь, им просто нужно вырасти. Через некоторое время у них будут суперзвезды.
Сейчас для «Барселоны» вошла в новый цикл. 7-8 игроков, которых они подтянули в основную команду, это будущее «Барселоны». Нужно просто ждать и следить, как они будут прогрессировать».
Напомним, ранее Артем Федецкий дал свой прогноз на этот матч.
Матч «Барселона» – «Динамо» состоится 20 октября, в 19:45.
Онлайн трансляция «Барселона» – «Динамо».