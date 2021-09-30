Луческу: «Бавария» для нас слишком сильный соперник»

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (0:5) в матче второго тура группового этапа ЛЧ:

До первого гола мы хорошо играли, сдерживали натиск соперника. Моментов практически не было. Но гол с пенальти сразу изменил ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что на Сидорчуке был фол. Его толкнули. Потом мы с легкостью пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота.

Пробовали выходить в атаку после пропущенных мячей, у нас было несколько хороших моментов, но мы часто теряли мяч при последнем пасе. Мы неправильно думали, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли сзади свободные зоны, чем соперник воспользовался во втором тайме. Гол Сане с острого угла показал высокий уровень этого игрока и не только его.

«Бавария» для нас слишком сильный соперник. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать. Сегодня мюнхенцы оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами».