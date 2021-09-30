Луческу: «Бавария» для нас слишком сильный соперник»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (0:5) в матче второго тура группового этапа ЛЧ:
«Результат показывает то, что происходило на поле. Я и до игры говорил, что «Бавария» претендент номер один на победу в Лиге чемпионов. Знал, что нам нельзя играть в атаку с таким соперником, который умело использует свободные зоны за спиной оппонента за счет индивидуальных действий и вертикальных передач. Это было видно во втором матче, когда мы пошли отыгрываться. Трех или даже в четырех случаях из пяти мы пропустили из-за своих же ошибок, когда мы отпускали мяч при выходе из обороны.
До первого гола мы хорошо играли, сдерживали натиск соперника. Моментов практически не было. Но гол с пенальти сразу изменил ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что на Сидорчуке был фол. Его толкнули. Потом мы с легкостью пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота.
Пробовали выходить в атаку после пропущенных мячей, у нас было несколько хороших моментов, но мы часто теряли мяч при последнем пасе. Мы неправильно думали, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли сзади свободные зоны, чем соперник воспользовался во втором тайме. Гол Сане с острого угла показал высокий уровень этого игрока и не только его.
«Бавария» для нас слишком сильный соперник. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать. Сегодня мюнхенцы оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами».
Киевлян подломило раннее пенальти, назначенное за игру рукой Сидорчука, но даже и без него мюнхенцы уверенно наколотили голов в ворота Бущана.
За последние 7 матчей лишь однажды мюнхенцы не выиграли разгромно – в чемпионате у «Гройтера» (3:1).
Напомним, в параллельном матче группы «Бенфика» с Яремчуком забила три безответных мяча «Барселоне».