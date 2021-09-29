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Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящую встречу
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 21:03
Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже 29 сентября.

«Бавария» действительно выглядят, как машина, которая запрограммирована на победы. Там лучшие футболисты чемпионата Германии с большим опытом и большим талантом. Хочу, чтобы моя команда шла с поля с высоко поднятой головой и чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Будем играть. Это самая сильная команда в Лиге чемпионов. У нее большие шансы выиграть этот турнир. Это сбалансированная команда с физически сильными и быстрыми футболистами. Хотим показать, что можем бороться с такими соперниками в Лиге чемпионов.

Отсутсутвие Буяльского? Он – один из наших лучших игроков, который был в лучшей форме. Во всех играх у него был самый высокий КПД. Это тот игрок, который очень хорошо играет в атаке, но еще лучше работает в обороне, делает много перехватов. Виталий мог бы нейтрализовать Киммиха, потому что вся игра Баварии проходит через него.

Опыт игры против «Баварии» Пепа Гвардиолы в бытность тренером «Шахтера»? Даже не хочу комментировать ту игру. Эта «Бавария» сильнее, чем я. Помню, что мы тогда хорошо сыграли во Львове, а на выезде все решили удаление и пенальти.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Бавария Мирча Луческу

Комментарии 3

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29 сентября 2021г. 06:48
Мне уже заранее противно, от того, что прийдётся пошире раздвинуть и получить 6:0 - чтобы старая кляча гарантировала себе место выхода в плей-офф заранее. Просто узнаю счёт, и если будет хотя бы 4:0 - смотреть не буду. Никогда матчи Баварии не смотрю - противны её покровители. А Динамо Киев обожаю - и всегда буду обожать - там нет досмерти старых зажравшихся покровителей, есть команда, которая РЕАЛЬНО играет как может на своём уровне - и мне это приятно. И футболисты Динамо Киев играют как могут на своём уровне - терпеть не могу "блатных" - а к ним как раз относится Бавария. Реально это 8-9 место в Бундеслиге. И не выше.
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29 сентября 2021г. 06:32
Даже и не стоит надеяться: могу предсказать счёт не меньше 4:0 в пользу Баварии. Чтобы её обыграть - надо быть то ли агентом внешней разведки США или директором ФБР и заодно ЦРУ, и к этому членом любой партии конгресса США и заодно Президентом США. Как Брежнев. Будет у Динамо Киев свой Брежнев - будет 6:0 в другую сторону (в пользу Динамо Киев). На данный момент нет Брежнева и нет денег и связей с сильными мира сего, которые диктуют политику футбола. И не будет даже ничья - будет полный разгром, Баварии всё разрешено на любом уровне в футболе. Кем-то, которого никто не знает (а может и знает). И это не один человек и стратегия доминирования Баварии в Европе выстроена 20 лет назад - и ни шагу в сторону.
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29 сентября 2021г. 06:20
Бавария самая средняя команда с кучей денег, связей с сильными мира сего и целой кучей старых дряхлых покровителей, у которых и спрашивать не надо насчёт денег. Приказано Баварию не трогать никому - кто за этим стоит - чёрт его знает. Но если кто тронет - потом 10:0 пожизненно от Баварии будут жрать и скатятся в 3-ю Бундеслигу. Левандовски и рядом не валяется с Уэйном Руни и Тьерри Анри. Добросовестный "забивалка" с опытом и старостью вкупе с отсутствием скорости и темпа в каждом матче. То же и о "кащей бессмертный" (Томас Мюллер) можно сказать. От Рибери слава богу избавились, но ни Киммих, ни Горетска не получили полного права раскрутиться на полную в Баварии. И дедушка-аферист и мошенник вечно сидящий на трибунах и которого режиссёры трансляции 100 раз за матч успеют показать угробил как "некий проводник" от футбола к дядечкам с деньгами, влюблённых в старпёрскую несуществующую ФРГ и никогда не будущую существовать, как и ГДР. Можете сколько угодно говорить о силе команды - но это обычная старая кляча, осточертевшая вместе со своими покровителями, перед которыми раздвигает вся Бундеслига. Кто РЕАЛЬНО внимательно смотрит футбол и анализирует его тщательно - тот всё видит. Дайте уже Левандовски Золотой Мяч - пусть успокоится и даст возможность играть якобы травмированному Эрлингу Холланду, которого, похоже готовит на продажу Боруссия Дортмунд.
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