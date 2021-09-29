Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже 29 сентября.

Будем играть. Это самая сильная команда в Лиге чемпионов. У нее большие шансы выиграть этот турнир. Это сбалансированная команда с физически сильными и быстрыми футболистами. Хотим показать, что можем бороться с такими соперниками в Лиге чемпионов.

Отсутсутвие Буяльского? Он – один из наших лучших игроков, который был в лучшей форме. Во всех играх у него был самый высокий КПД. Это тот игрок, который очень хорошо играет в атаке, но еще лучше работает в обороне, делает много перехватов. Виталий мог бы нейтрализовать Киммиха, потому что вся игра Баварии проходит через него.

Опыт игры против «Баварии» Пепа Гвардиолы в бытность тренером «Шахтера»? Даже не хочу комментировать ту игру. Эта «Бавария» сильнее, чем я. Помню, что мы тогда хорошо сыграли во Львове, а на выезде все решили удаление и пенальти.