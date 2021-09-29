Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже 29 сентября.
«Бавария» действительно выглядят, как машина, которая запрограммирована на победы. Там лучшие футболисты чемпионата Германии с большим опытом и большим талантом. Хочу, чтобы моя команда шла с поля с высоко поднятой головой и чтобы им не было стыдно за проделанную работу.
Будем играть. Это самая сильная команда в Лиге чемпионов. У нее большие шансы выиграть этот турнир. Это сбалансированная команда с физически сильными и быстрыми футболистами. Хотим показать, что можем бороться с такими соперниками в Лиге чемпионов.
Отсутсутвие Буяльского? Он – один из наших лучших игроков, который был в лучшей форме. Во всех играх у него был самый высокий КПД. Это тот игрок, который очень хорошо играет в атаке, но еще лучше работает в обороне, делает много перехватов. Виталий мог бы нейтрализовать Киммиха, потому что вся игра Баварии проходит через него.
Опыт игры против «Баварии» Пепа Гвардиолы в бытность тренером «Шахтера»? Даже не хочу комментировать ту игру. Эта «Бавария» сильнее, чем я. Помню, что мы тогда хорошо сыграли во Львове, а на выезде все решили удаление и пенальти.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.
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