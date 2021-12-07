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Луческу: «Бенфика» будет играть мощно с первых минут, но мы на правильном пути, как показали игры с «Барселоной» и «Баварией»

Завтра «Динамо» проведет последний еврокубковый матч в сезоне
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:28
Луческу: «Бенфика» будет играть мощно с первых минут, но мы на правильном пути, как показали игры с «Барселоной» и «Баварией»
Мирча Луческу / Фото: пресс-служба Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

- Удалось ли вам привести команду в оптимальные физические кондиции?

- Не столько игра с «Вересом», сколько нахождение в аэропорту – мы 12 часов были в дороге. Это не сыграло нам в плюс. Надеюсь, что сегодняшний день помог ребятам отдохнуть и восстановиться перед завтрашним матчем.

- Как настроить ребят на матчи с «Бенфикой» и «Зарей», учитывая, что них уже может быть отпускное настроение?

- В прошлом году мы заканчивали так же. Были матчи в Лиге чемпионов и чемпионате. Надеюсь, что ребята отнесутся профессионально. Хочу, чтобы они поддерживали тот ритм и ту игру, которую они показывали в Лиге чемпионов. Мы неплохо провели матчи с «Барселоной» и матч с «Баварией» дома. Почему бы не продолжить играть так же. В тех матчах мы заслуживали большего. Где-то не хватило удачи и нам не удалось взять больше очков. К сожалению, нам не удалось взять больше очков.

- Некоторые говорят, что это «Динамо» уже достигло своего максимума. Это так или она еще может прогрессировать с этим составом?

- Эти ребята второй год вместе. Матчи с «Баварией» и «Барселоной» показали, что мы на правильном пути. Могли выигрывать у «Бенфики» в первом матче, но нам не повезло.

- Какой игры от «Бенфики» вы ожидаете завтра?

- Думаю, что завтра «Бенфика» будет играть мощно. Она захочет забить быстрый гол, чтобы контролировать ход матча. Они нуждаются в победе после поражения в дерби. В чемпионате всегда есть игры, где можно восстановить эти очки, а в Лиге чемпионов это последний матч. Неизвестно, что произойдет в Мюнхене, поэтому «Бенфика» будет играть мощно с самого начала.


«Бенфика» примет «Динамо» 8-го декабря, матч начнется в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».

Источник: Динамомания Петр Приходько
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