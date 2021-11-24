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Луческу: «Бенфика» и «Барселона» проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем «Динамо»

Тренер – о поражении от мюнхенцев
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 08:31
Луческу: «Бенфика» и «Барселона» проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем «Динамо»
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Баварии» (1:2) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Насколько первый забитый в Лиге чемпионов мяч психологически важен для команды?

«Этот гол мог прийти и раньше – в двух матчах с «Барселоной» или во встрече с «Бенфикой». Но, к сожалению, не получилось. В этих матчах была ровная игра. Мы могли добиться и большего. А игра в Мюнхене была проиграна после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал.

В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой. Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх».


Снег сегодня помешал команде или все-таки помог реализовать задуманное?

«Я не думаю, что поле кому-то мешало. Мы профессионалы и должны играть в любую погоду. Сегодня мы встречались с соперником, который уже долгие годы доминирует и в чемпионате Германии, и на европейской арене.

«Бавария» имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде».


Мистер, какие принципиальные отличия вы увидели сегодня в игре своей команды по сравнению с матчем в Мюнхене?

«В Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который арбитр назначил очень легко. Я отбросил пропущенные в том матче голы и взял все хорошее от нашей игры – в организации обороны, в плане выхода в контратаки, и показал все это ребятам при подготовке к сегодняшнему матчу. Сегодня мы действовали лучше, чем в Мюнхене, играли хорошо.

На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Позитивный момент в этих играх – это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с «Бенфикой» и «Барселоной», тогда как эти соперники проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем мы сегодня.

Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения».


«Динамо» потеряло шансы на выход из группы даже в Лигу Европы.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Бавария Мирча Луческу

Комментарии 1

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24 ноября 2021г. 08:49
как был бараном им же и остался!
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