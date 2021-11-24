Луческу: «Бенфика» и «Барселона» проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Баварии» (1:2) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Насколько первый забитый в Лиге чемпионов мяч психологически важен для команды?

В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой. Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх».

Снег сегодня помешал команде или все-таки помог реализовать задуманное?

«Бавария» имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде».

Мистер, какие принципиальные отличия вы увидели сегодня в игре своей команды по сравнению с матчем в Мюнхене?

На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Позитивный момент в этих играх – это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с «Бенфикой» и «Барселоной», тогда как эти соперники проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем мы сегодня.

Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения».