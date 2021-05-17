Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020

Коуч «Динамо» отправится в Бухарест для поддержки команды Шевченко

Мирча Луческу / Фото: Footballua.tv

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020, сообщил журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

Луческу отправится в Бухарест, где сборная Украины проведет 2 матча на Евро-2020 (против Северной Македонии и Австрии) и будет способствовать тому, чтобы румынские фанаты поддерживали сборную Украины на Евро-2020.

Планируется также, что Луческу посетит все матчи сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, к сборной Украины может присоединиться защитник «Вулверхэмптона».