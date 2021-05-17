Луческу – о протестах ультрас «Динамо»: «Это упрямство, в котором нет смысла»
Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020
Коуч «Динамо» отправится в Бухарест для поддержки команды Шевченко
17 мая 20:46
Мирча Луческу / Фото: Footballua.tv
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020, сообщил журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».
Луческу отправится в Бухарест, где сборная Украины проведет 2 матча на Евро-2020 (против Северной Македонии и Австрии) и будет способствовать тому, чтобы румынские фанаты поддерживали сборную Украины на Евро-2020.
Планируется также, что Луческу посетит все матчи сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, к сборной Украины может присоединиться защитник «Вулверхэмптона».
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